POL-UN: Schwerte – Nächtlicher Verkehrsunfall mit fünf Verletzten an der Kreuzung Ostentor

Schwerte (ots) – Am frühen Sonntagmorgen ( 02.06.2019 ) gegen

00:15 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Ostentor ein schwerer

Verkehrsunfall, bei dem fünf Personen verletzt wurden. Ein 30

jähriger Schwerter mit einem Opel Astra befuhr mit zwei Beifahrern,

zwei 41 und 46 Jahre alten Männer aus Schwerte, die Bethunestraße in

Richtung Villigst und wollte nach links in die Schützenstraße

abbiegen. Aus bislang ungeklärten Gründen kam es zur Kollision mit

dem entgegenkommenden Suzuki Grand Vitara eines 63 jährigen Mannes

aus Griechenland, der von seinem 23 jährigen Sohn aus Iserlohn

begleitet wurde. Alle fünf Personen wurden bei dem Unfall

schwerverletzt und wurden nach Erstbehandlung durch den

Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zum dem

Zeitpunkt bestand bei keinem der Verletzten Lebensgefahr. An beiden

Fahrzeugen lösten mehrere Airbags aus, welche vermutlich schlimmere

Folgen verhinderten. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und

mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird

insgesamt auf etwa 9000 Euro geschätzt. Die Unfallaufnahme dauerte

bis gegen 01:40 Uhr. Neben einer Streifenbesatzung der PW Schwerte

waren Rettungsdienst und Feuerwehr Schwerte mit einem Leitenden

Notarzt, dem Organisatorischen Leiter Rettungsdienst, zwei Notärzten

aus Schwerte und Unna, drei RTW, sowie einem Löschzug der

freiwilligen Feuerwehr Schwerte und der hauptamtlichen Besatzung der

Feuerwehr Schwerte im Einsatz.

