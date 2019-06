POL-Bremerhaven: Betrunken auf drei Rädern

Bremerhaven (ots) – In der Nacht zum 02.06.2019 zog ein Autofahrer

in Geestemünde die volle Aufmerksamkeit auf sich, als er gegen 03.00

Uhr mit seinem beschädigten Wagen durch die Georgstraße fuhr. Schon

von weitem konnte man laute klappernde und schleifende Geräusche

hören. Das erregte auch das Interesse einer Streifenwagenbesatzung.

Die Beamten stellten fest, dass sich während der Fahrt gerade ein

Reifen von der Felge der Hinterachse löste. Das Pneu löste sich

langsam auf und schlug immer wieder gegen die Karosserie. Das in

‚Schlangenlinien‘ fahrende Auto wurde kurz darauf gestoppt. Beim

Öffnen der Fahrertür schlug den Polizisten enormer Alkoholgeruch

entgegen. Der Fahrer musste sich beim Aussteigen am Fahrzeug

festhalten, um nicht auf die Straße zu fallen. Der 33-Jährige

erklärte den Beamten, dass er gerade vom Angeln käme. Dort hatte er

Bier getrunken. Jetzt wollte er zu einer Tankstelle, weil wohl

irgendwas nicht mit dem Reifen stimmt… Ein Alkoholtest ergab einen

Wert, der deutlich im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit lag.

Der Mann wurde festgenommen und zur Wache gebracht. Es wurde eine

Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Auch

sein Audi wurde sichergestellt und abgeschleppt. Die Polizei

ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

