POL-OS: Bramsche – Schwer verletzt nach Unfall auf der Wallenhorster Straße

Bramsche (ots) – Auf der Wallenhorster Straße ereignete sich am

Freitagnachmittag gegen 15.11 Uhr ein Unfall, bei dem eine

50-jährige Frau schwer verletzt wurde. Die Frau war mit einem VW Golf

unterwegs, als sie aus noch nicht bekannter Ursache nach links von

der Straße abkam und gegen einen Straßenbaum prallte. Die Fahrerin

wurde in ihrem Auto eingeklemmt und mußte von der Feuerwehr befreit

werden. Schwer verletzt wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Der

entstandene Sachschaden beträgt ca. 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

015209399168

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Osnabrück | Publiziert durch presseportal.de.