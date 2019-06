POL-PIOPP: Mutprobe im Rhein

Oppenheim,Hafen (ots) – Am 02.06.2019,02:19 Uhr wurde durch

mehrere Zeugen ein offenbar betrunkener Mann gemeldet, der an der

Hafenspitze des Oppenheimer Hafens in den Rhein gefallen wäre. Die

Person wäre in Richtung der Fahrrinne abgetrieben worden. Mit starken

Kräften der Freiwilligen Feuerwehren, DLRG und Polizei, konnte der

Mann schließlich in Höhe der Niersteiner Fähre ausfindig gemacht

werden. Nur widerwillig ließ er sich wieder ans Ufer befördern. Auf

Befragen gab er an, absichtlich in den Rhein gesprungen zu sein, um

seine Kräfte unter Beweis zu stellen. Hierbei habe er wohl die

Strömung des Rheins unterschätzt. Nach grober Schätzung waren

insgesamt etwa 90 Mann im Einsatz.

