POL-PDLU: Neuhofen – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Neuhofen (ots) – Am 01.06.19 kam es im Zeitraum von 19:00 bis

20:15 Uhr in der Woogstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier wurde

vermutlich beim Ausparken ein parkendes Fahrzeug beschädigt. Der

Verursacher fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu

kümmern. Zeugen, die Angaben zu der Tat oder Täter geben können,

werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter

der 06235-4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in

Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de

