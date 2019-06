POL-PDNR: Sachbeschädigungen in Rengsdorf

Rengsdorf (ots) – In der Nacht vom 01.06.2019 wurden in der Zeit

von ca. 01:15Uhr bis 09:45Uhr durch bislang unbekannte Täter mehrere

Außenspiegel von abgestellten PKW im Bereich der Brunnenstraße

abgetreten. Des Weiteren konnten umgeknickte Straßenschilder am

Ortsrand von Rengsdorf festgestellt werden. Es gibt Hinweise, dass

sich eine Personengruppe gegen 04:00Uhr von dem Lokal „Auszeit“ in

Richtung Brunnenstraße begeben hat. Zeugen werden gebeten mögliche

Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder

per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

