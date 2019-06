POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht auf der B256

Rengsdorf (ots) – Am Morgen des 31.05.2019 meldete ein

Verkehrsteilnehmer einen beschädigten Reifen seines Fahrzeuges, als

er von Bonefeld kommend in Fahrtrichtung Neuwied die B256 befuhr.

Dabei konnte festgestellt werden, dass der Verkehrsteilnehmer über

teilweise faustgroße Basaltsteine gefahren ist, die vermutlich durch

herunterfallende Ladung eines LKW herrühren. Zeugen werden gebeten,

sich bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per

Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634-952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Neuwied/Rhein | Publiziert durch presseportal.de.