LPI-SHL: Zwei Mal unter Drogeneinfluss

Meiningen (ots) – Am 31.05.2019 gegen 22:00 Uhr wurde ein 18

jähriger PKW Fahrer in Meiningen einer Kontrolle unterzogen, da sein

Abblendlicht defekt war. Bei der Kontrolle verlief ein Drogenvortest

positiv THC. Der Fahrer gab auch zu, am Vortag einen Joint geraucht

zu haben. Dem Betroffenen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine

Blutentnahme durchgeführt.

Am 01.06.2019 gegen 20:00 Uhr wurde der gleiche Fahrer wieder

kontrolliert. Hier gab er an die Untersagung der Weiterfahrt falsch

verstanden zu haben. Ein Drogenvortest verlief wieder positiv. Der

Fahrzeugführer muss sich nun wegen 2 Verfahren wegen „Fahren unter

berauschenden Mitteln“ verantworten. Dieses Mal wurde zudem sein

Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

