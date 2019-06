POL-PDNW: Traktor gerammt

Neustadt/Weinstraße (ots) –

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 01.06.2019, gegen 06:00

Uhr. Ein ortsansässiger Winzer befuhr mit seinem Traktor die L540

zwischen NW-Duttweiler und NW-Lachen. Als er nach links in einen

Feldweg einbiegen wollte überholte ihn ein VW-Transporter und fuhr

dem Traktor in die Seite. Dieser fiel um und beide Fahrer verletzten

sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der

Gesamtschaden wird auf knapp über 100000EUR geschätzt. Da der Fahrer

des Transporters keinen Wohnsitz in Deutschland hat wurde eine

Sicherheitsleistung einbehalten.

