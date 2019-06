POL-PDLD: vorausfahrende Fahrzeuge genötigt

Edenkoben (A65) (ots) –

Ein grauer Mercedes E-Klasse mit Landauer Kennzeichen soll am

Samstag, gegen 12 Uhr auf dem Streckenabschnitt von Neustadt-Süd nach

Edenkoben durch penetrantes Betätigen der Lichthupe und sehr dichtes

Auffahren andere Verkehrsteilnehmer zum Wechsel auf die rechte

Fahrspur genötigt haben. Zeugen der waghalsigen Fahrmanöver werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 06323/955-0 mit der Polizei in

Edenkoben in Verbindung zu setzen.

