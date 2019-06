POL-PDLD: geparktes Auto gestreift und abgehauen

Großfischlingen (ots) –

Ein bislang unbekannter Fahrer streifte in der Unterstraße in Höhe

der Hausnummer 9 ein dort geparktes Auto. Ohne sich um die

Schadensregulierung zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt

fort. Am geparkten Auto entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Vom

aufnehmenden Beamten konnten grüne Fremdlackanhaftungen festgestellt

werden. Der Unfall muss sich zwischen Donnerstagabend und

Samstagmorgen ereignet haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06323/955-0 mit der Polizei in Edenkoben in Verbindung

zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Patrick Schnell

Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Landau | Publiziert durch presseportal.de.