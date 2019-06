POL-KA: (KA) Bruchsal – Baggersee Alte Allmend wegen bislang ungeklärter Einfärbung gesperrt

Bruchsal, OT Büchenau (ots) – Am Samstag wendeten sich gg. 19.00

Uhr Anwohner des Baggersees Alte Allmend in Büchenau an die

Ortsverwaltung und Polizei. Sie teilten mit, dass sich die

Wasseroberfläche des Sees großflächig ungewöhnlich schwarz eingefärbt

hatte. Erste Feststellungen der Polizei und einer hinzugezogenen

Vertreterin des Amtes für Umwelt- und Arbeitsschutz bestätigten diese

Meldung. Auf dem ansonsten klaren Wasser hatte sich an der Oberfläche

ein wenige Zentimeter dicker, geruchsloser Partikelfilm entwickelt.

Eine ölhaltige Substanz konnte ausgeschlossen werden. Anwohner

berichteten im Gespräch, dass am Morgen noch alles in Ordnung war,

sich aber ab ca. 13.00 Uhr vom Uferbereich in Richtung See die

schwarze Verfärbung ausgebreitet hatte. Die Untersuchungen zu Ursache

und Zusammensetzung der schwarzen Einfärbung dauern an. Bis auf

weiteres bleibt der See für Badegäste gesperrt. Entsprechende

Hinweisschilder sind angebracht.

Stefan Moos, Führungs- und Lagezentrum

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Karlsruhe | Publiziert durch presseportal.de.