POL-OB: Oberhausen Ole

Oberhausen (ots) – Pressebericht Ca. 22.000 Zuschauer besuchten in

diesem Jahr die Musikveranstaltung OB Olé. Bezogen auf die

Besucherzahl verlief die Veranstaltung aus polizeilicher Sicht ruhig.

Insgesamt wurden vier Personen in Gewahrsam genommen und für zwei

Personen endeten die polizeilichen Maßnahmen in einer Festnahme.

Zudem wurden 13 Strafverfahren eingeleitet. Die Hintergründe für die

Strafverfahren waren u. a. Beleidigungen, Körperverletzungen,

Widerstand gegen Polizeibeamte und ein Diebstahlsdelikt.

(GK)

