POL-OG: Rastatt – Verkehrsunfall nach Überholmanöver

Rastatt (ots) – Am Samstagabend, gegen 19:40 Uhr, befuhr ein

21-jähriger Motorradfahrer die Oberwaldstraße in Rastatt in

Fahrtrichtung Ottersdorfer Straße. In Höhe des dortigen

Gasdruckbehälters überholte er einen vorausfahrenden Pkw. Beim

Wiedereinordnen streifte der Motoradfahrer den Außenspiegel eines

entgegenkommenden Pkw. Durch den Streifvorgang kam der Motorradfahrer

zunächst ins Schlingern und stürzte letztendlich. Der Motorradfahrer

wurde durch den Sturz verletzt und musste in ein Krankenhaus

eingeliefert werden. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca.

1000 Euro.

