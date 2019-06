FW-OB: „Oberhausen OLE“ Viel Arbeit für den Rettungsdienst und Sanitätsdienst

Oberhausen (ots) –

Die Schlagerparty „Oberhausen OLE“ hat laut Veranstalter über

21.000 begeisterte Menschen angezogen. Die ausgelassene Stimmung, bei

super Wetter sorgte für viele Einsätze für den Rettungsdienst der

Stadt Oberhausen und beim Sanitätsdienst auf dem

Veranstaltungsgelände. Wie in den Jahren zuvor zeigte sich die

Johanniter-Unfall-Hilfe für den Sanitätsdienst verantwortlich. In den

2 Unfallhilfestellen der Johanniter-Unfall-Hilfe wurden 268

Behandlungen der verschiedensten Art durchgeführt. Die Diagnosen

reichten von Schnittwunden, Prellungen, sonstige Verletzungen bis

hin zu internistischen Notfällen (Kreislaufschwächen,

Alkoholintoxikationen) Von den Behandelten mussten 43 Personen mit

Krankentransportwagen der JUH und Rettungswagen der Berufsfeuerwehr

zur Weiterbehandlung in Oberhausener Krankenhäuser transportiert

werden. Die Einsätze auf dem Veranstaltungsgelände wurden wieder aus

dem Einsatzleitwagen heraus koordiniert. Durch die gute

Zusammenarbeit mit allen Einsatzkräften wie Berufsfeuerwehr,

Freiwillige Feuerwehr, JUH, Notärzten, den städtischen

Behördenvertretern und der Polizei konnte für die notwendige

Sicherheit der Besucher gesorgt werden. Das Sicherheitskonzept hat

sich wieder einmal bewährt. Neben der Großveranstaltung wurden von

08:00 Uhr bis Mitternacht noch weitere 71 Einsätze (Brandeinsätze,

Hilfeleistungen und Rettungseinsätze) im Stadtgebiet durch die

Einsatzleitstelle der Berufsfeuerwehr Oberhausen disponiert.

