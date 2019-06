LPI-SLF: Moped umgeworfen

Pößneck (Saale-Orla-Kreis) (ots) – Unbekannte Täter haben am

31.05.2019 gegen 23 Uhr ein Moped umgeworfen. Hierbei wurde das Moped

am Spiegelgehäuse sowie am Handschutz beschädigt. Außerdem lief etwa

5 Liter Kraftstoff aus dem Tank aus. Dieser verunreinigte eine Fläche

von ca. einem Quadratmeter.

Wer Beobachtungen zum Sachverhalt machen konnte, möge diese der

Polizeiinspektion Saale-Orla (03663 431-0) oder jeder anderen

Polizeidienststelle mitteilen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Landespolizeiinspektion Saalfeld | Publiziert durch presseportal.de.