POL-DA: Breuberg-Neustadt: ++Ergänzungsmeldung zu # 3690990++ Vollsperrung der L 3259 nach tödlichem Verkehrsunfall

Breuberg-Neustadt (ots) – Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr

ein 51 Jahre alter Mann aus Lützelbach mit seinem PKW von Lützelbach

kommend auf der L 3259 in Richtung B 426. Ein 56 Jahre alter Mann aus

Stadtprozelten (Bayern) fuhr mit seinem Krad in entgegengesetzte

Richtung. Auf Höhe der Kreuzung Neustadt/Rai-Breitenbach wollte der

PKW-Lenker nach links Richtung Ortskern Neustadt abbiegen. Hierbei

übersah er aus bisher ungeklärter Ursache das entgegenkommende Krad.

Es kam zur Kollision, die der 56 Jahre alte Kradfahrer nicht

überlebte. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Beim PKW-Fahrer

wurde aufgrund einer Alkoholisierung eine Blutentnahme durchgeführt

und der Führerschein einbehalten. An beiden Fahrzeugen entstand

wirtschaftlicher Totalschaden, den die Polizei mit ca. 35.000 EUR

beziffert. Die L 3259 war bis 20.15 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Polizeihauptkommissar Bösl, Polizeiführer vom Dienst

