POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Mannheim (ots) – Am späten Samstagnachmittag, kurz vor 17.30 Uhr,

befuhr ein 55-jähriger Mann mit seinem Lada die Straße Am Aubuckel

von Mannheim-Käfertal kommend in Fahrtrichtung Mannheim-Feudenheim.

In Höhe der Spinelli Barracks geriet er aus bislang unbekannter

Ursache nach links in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit

einem 30-järhigen Mann, der ihm mit seinem VW entgegenkam. Beide

Unfallbeteiligte wurden schwer, jedoch nicht lebensgefährlich

verletzt. Nach notärztlicher Behandlung vor Ort wurden sie mit

Rettungsfahrzeugen in Krankenhäuser eingeliefert. Es entstand ein

geschätzter Sachschaden in Höhe von insgesamt 13.000.- Euro. Während

der Verkehrsunfallaufnahme musste die Straße Am Aubuckel einseitig in

Fahrtrichtung Mannheim-Käfertal bis ca. 19.20 Uhr gesperrt werden.

Der Verkehr wurde an der Unfallörtlichkeit vorbeigeleitet. Es ergaben

sich nur geringfügige Verkehrsbehinderungen.

