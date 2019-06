FW Dinslaken: Mehrere Einsätze für Feuerwehr und Rettungsdienst

Dinslaken (ots) –

Um 18.11 Uhr wurde die Feuerwehr Dinslaken zu einem

kunststoffverarbeitenden Betrieb an der Otto-Brenner-Straße

alarmiert. Dort hatte die installierte Brandmeldeanlage ausgelöst.

Bei der Erkundung des betroffene Bereiches konnten keine Gefahren

festgestellt werden, so dass die Feuerwehr gegen 19.37 Uhr wieder

einrücken konnte. Zu diesem Einsatz waren die Einheiten Hauptwache,

Stadtmitte sowie der Rettungsdienst alarmiert worden. Im Vorfeld

dieses Einsatzes musste die Hauptwache schon zu zwei First Responder

Einsätzen ausrücken. Auch der Rettungsdienst hatte bis 20.00 Uhr

schon über 20 Einsätze abgearbeitet.

