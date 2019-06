POL-MA: Heidelberg: Pkw überschlägt sich nach Verkehrsunfall – hoher Sachschaden

Heidelberg (ots) – Am Samstagnachmittag, kurz vor 16.30 Uhr,

befuhr ein 42-jähriger Mann mit seinem Opel die B37 / Neckarstaden

stadtauswärts. In Höhe des Fußgängerüberwegs am Jubiläumsplatz musste

der 42-Jährige seinen Pkw verkehrsbedingt abbremsen. Hinter ihm fuhr

ein 17-jähriger junger Mann mit einem VW. Der 17-Jährige bemerkte das

Abbremsen des vor ihm fahrenden Pkw zu spät, wollte noch nach links

ausweichen und kollidierte mit dem Opel. Durch den Zusammenstoß brach

die hintere linke Radaufhängung mitsamt dem Rad aus dem Radkasten des

Opels. Der VW überfuhr in der Folge das Rad, überschlug sich und kam

auf dem Dach auf der dortigen Verkehrsinsel zum Stillstand. Der

17-jährige Unfallverursacher wurde leicht verletzt, seine 44-jährige

Beifahrerin (Verantwortliche für das begleitete Fahren) sowie der

42-jährige Opel-Fahrer blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden

total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein

geschätzter Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 30.000.- Euro.

Während der Verkehrsunfallaufnahme war die B37 stadtauswärts von

16.34 Uhr bis 17.50 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich

umgeleitet. Hierdurch kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Vor Ort

befanden sich ein RTW, ein Notarzt wie auch die Berufsfeuerwehr mit

12 Einsatzkräften. Keiner der Beteiligten musste in ein Krankenhaus

eingeliefert werden.

