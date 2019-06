FW-BN: Feuerwehreinsatz in Bonn-Castell durch angebranntes Essen

Bonn (ots) –

Bonn-Castell, Graurheindorfer Straße, 01.06.2019, 18.06 Uhr –

Zu einem gemeldeteten Wohnungsbrand rückten Feuerwehr und

Rettungsdienst Bonn am frühen Samstagabend (01.06.) nach Bonn-Castell

aus. Grund für die Verrauchung und die ausgelösten Rauchmelder war

angebranntes Essen in der Küche. Eine Person wurde bei dem Einsatz

verletzt.

Eine Rauchentwicklung, Brandgeruch und piepsende Heimrauchmelder

führten um 18.06 Uhr am Samstagabend zu mehreren Notrufen in der

Feuer- und Rettungsleitstelle Bonn. Als die Einsatzkräfte der

Feuerwehr und des Rettungsdienstes das Mehrfammilienhaus an der

Graurheindorfer Straße in Castell erreichten, hatten die vier

Erwachsenen mit ihren vier Kindern das Gebäude schon verlassen. Die

Atemschutztrupps kontrollierten den verrauchten Treppenraum und

fanden in der Küche der Wohnung im ersten Obergeschoss einen Topf mit

angebranntem Essen. Der Einsatzleiter konnte daher die vorbereitete

Löschleitung wieder abbauen lassen. Mit einem Lüftungsgerät bliesen

die Einsatzkräfte den Brandrauch aus dem Gebäude. Aufgrund der großen

Aufregung durch den Einsatz musste das Team des Rettungsdienstes eine

Frau vor Ort medizinisch versorgen. Ihr ging es aber schnell wieder

besser. Sie musste nicht ins Krankenhaus. Der Einsatz war nach rund

einer Dreiviertelstunde beendet. Die vorübergehende Sperrung der

Graurheindorfer konnte die Polizei daher schnell wieder aufheben.

Im Einsatz waren 38 Einsatzkräfte der Löscheinheiten 1 und 2 der

Berufsfeuerwehr, der Löscheinheit Bonn-Mitte der Freiwilligen

Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie des Führungsdienstes.

