POL-GT: PKW prallt gegen Baum – Frau (57) schwebt in Lebensgefahr

Gütersloh (ots) – Rheda-Wiedenbrück (SL) – Am Samstagnachmittag

(01.06.2019, 16.42 Uhr) befuhr eine 57-jährige Rheda-Wiedenbrückerin

mit ihrem Daimler Benz die Beckumer Straße aus Richtung Stromberg

kommend in Fahrtrichtung Wiedenbrück. Aus bislang ungeklärter Ursache

kam sie kurz nach der Einmündung Kleestraße nach rechts von der

Fahrbahn ab. Sie kollidierte dort mit einem Baum und wurde in ihrem

PKW eingeklemmt. Durch die Feuerwehr musste die Verletzte aus ihrem

Fahrzeugwrack befreit werden. Sie wurde mit lebensgefährlichen

Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus

geflogen. Der Sachschaden wird auf etwa 50000 Euro geschätzt. Der

verunfallte PKW wurde sichergestellt. Für die Dauer der

Unfallaufnahme wurde die Beckumer Straße im Bereich der Unfallstelle

für zirka eineinhalb Stunden komplett gesperrt.

