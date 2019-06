POL-HA: Menschenauflauf in der Friedensstraße

Hagen (ots) – Am Samstagnachmittag, 16:00 Uhr, kam es in der

Friedensstraße in Altenhagen zu einem Menschenauflauf auf der Straße,

der den Verkehr beeinträchtigte. Der Rapper Nursan C. wollte ein

Video drehen. Bis zu 400 Personen begrüßen den Musiker. Die Feiernden

leisteten den Anweisungen der Polizei nicht Folge. Erst als die

Polizei den Rapper selbst in Gewahrsam nahm, beruhigte sich die

feiernde Menge. Eine weitere Person behinderte die Polizeiarbeit und

musste die Beamte ebenfalls ins Polizeigewahrsam begleiten. Aus der

Gruppe von größtenteils minderjährigen Fans kam es zu Straftaten

gegenüber der Polizei. Die Personen bespuckten die Beamten und die

Einsatzfahrzeuge. Es kam auch zu Beleidigungen von Polzisten. Die

Einsatzkräfte leiteten Strafverfahren ein. Eine Richterin bestätigte

die Freiheitsentziehung gegenüber Nursan C.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

Tweets by polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Hagen | Publiziert durch presseportal.de.