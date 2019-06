FW-MG: Rettungshubschraubereinsatz in Buchholz

Mönchengladbach-Buchholz, 01.06.2019, 14:35 Uhr (ots) –

Auf einem Wirtschaftsweg zwischen Buchholz und Rath-Anhoven

stürzte eine Radfahrerin ohne Fremdeinwirkung. Die hinzugerufene

Rettungswagenbesatzung erkannte schnell eine schwere

Schädelverletzung und alarmierte den Notarzt der Berufsfeuerwehr und

den Rettungshubschrauber Christoph 9. Bis zum Eintreffen des

Hubschraubers stellten die Einsatzkräfte die Transportfähigkeit der

Patientin her, so dass ein schnellstmöglicher Transport in eine

geeignete Notfallklinik erfolgen konnte.

Im Einsatz waren ein Rettungswagen, der Rettungshubschrauber

Christoph 9 aus Duisburg, der Notarzt und der Führungsdienst der

Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: BA Christoph Wellen

