FW-MK: Kradunfall auf der B 236 – ein Schwerverletzter

Iserlohn (ots) –

„Verkehrsunfall am Schälk – Kradfahrer unter PKW eingeklemmt!“ so

lautete heute Nachmittag um 16:50 Uhr die Einsatzmeldung für rund 45

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst. Im Kurvenbereich der

Bundesstraße B 236, zwischen Iserlohn – Letmathe und Schwerte –

Ergste, war ein 22 Jahre alter Zweiradfahrer in den Gegenverkehr

geraten und mit einem entgegenkommenden PKW kollidiert. Ersten

Meldungen nach sollte er unter dem PKW eingeklemmt sein, weshalb der

Rüstzug der Berufsfeuerwehr Iserlohn und die Löschgruppen Letmathe

und Stübbeken alarmiert worden waren. Beim Eintreffen der ersten

Kräfte bestätigte sich dieses aber nicht. Der Motorradfahrer war

bereits von Ersthelfern unter dem Auto hervorgezogen worden. Nach

einer medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der

Schwerverletzte mit dem Rettungshubschrauber „Christoph 8“ in die

Unfallklinik nach Dortmund geflogen. Die anderen beiden

Unfallbeteiligten aus dem PKW wurden bei dem Ereignis nicht verletzt.

Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und beseitigte

ausgelaufene Betriebsstoffe. Bedingt durch die Örtlichkeit der

Einsatzstelle, die sich im Städtedreieck Iserlohn – Hagen – Schwerte

befand, war auch die Feuerwehr Hagen mit einem Notarzt, einem

Rettungswagen und einem Löschfahrzeug zum Schälk ausgerückt. Die

Bundesstraße war für die Dauer des Einsatzes zwischen der

Schälkstraße und dem Abzweig Tiefendorf für den weiteren Verkehr

gesperrt worden.

