POL-PDWIL: Gartenmauer in Blankenrath beschädigt

Zell (Mosel) (ots) –

Sachbeschädigung an einer Gartenmauer in Blankenrath / Hunsrück

In der Nacht von Freitag den 31.05.2019 ab 21:00 Uhr auf Samstag

den 01.06.2019 09:00 Uhr, kam es in der Ortslage Blankenrath an einem

Grundstück im Bereich des Marktplatzes zu einer Sachbeschädigung an

einer Gartenmauer. Dabei wurden durch die bislang unbekannten Täter

mehrere Steine aus der Mauer gebrochen, die anschließend auf den

Boden geworfen wurden und zum Teil zerbrachen.

Die Polizei Zell bittet mögliche Zeugen darum, sich bei

zweckdienlichen Hinweise unter der Nummer 06542/9867-0 od.

pizell@polizei.rlp.de zu melden.

