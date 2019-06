POL-WAF: Beelen Sachbeschädigung durch Graffiti

Warendorf (ots) – Bislang unbekannte Täter besprühten in der Nacht

zum Samstag die westliche Hauswand des ehemaligen Bahnhofgebäudes in

Beelen mit blauer Farbe. Die Schriftzüge wurden in dem Zeitraum

zwischen Freitag, 31.05.2019, 20:30 Uhr – Samstag, 01.06.2019, 08:15

Uhr, aufgebracht. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in

Warendorf unter der Telefonnummer 02581941000.

