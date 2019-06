POL-MG: Einbruch und versuchtes Sexualdelikt: Polizei stellt Tatverdächtigen

Mönchengladbach (ots) – Am heutigen Morgen hat die Polizei

Mönchengladbach erfolgreich nach einem Mann gefahndet, der in dem

dringen Verdacht steht, zuvor mehrere Einbrüche begangen und im Zuge

derer eine Frau sexuell angegangen zu haben.

Gegen 6 Uhr erhielt die Polizei die Meldung, dass ein Mann

versucht habe, in eine Wohnung auf der Zeppelinstraße einzubrechen.

Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass es in diesem Gebiet

zuvor zu weiteren Einbrüchen bzw. versuchten Einbrüchen gekommen war.

Bei einem dieser Einbrüche hatte sich der Tatverdächtige vermutlich

eine stark blutende Wunde zugezogen.

Gegen 6.50 Uhr meldeten Zeugen eine blutende Frau, die überfallen

worden sein sollte. Sofort entsandte Polizisten ermittelten, dass ein

Mann offenbar in ihre Wohnung eingebrochen war. Dieser hatte

versucht, sich sexuell an der Frau zu vergehen und sie dabei auch

verletzt. Sie wurde unverzüglich in ein Krankenhaus gebracht.

Gleichzeitig fahndete die Polizei Mönchengladbach mit starken Kräften

und unter Hinzuziehung eines Hubschraubers intensiv nach dem

Tatverdächtigen.

Letztendlich konnte der Mann gegen 8 Uhr an der

Ignaz-Hüpgen-Straße gestellt werden. Er wies eine stark blutende

Verletzung am Fuß auf. Der 30-Jährige ist polizeilich bereits bekannt

und wurde festgenommen.

Die Polizei dankt den unabhängigen Zeugen, die Hinweise nach

Sichtung des Tatverdächtigen sofort an die Polizei weitergegeben

hatten.

Kriminalbeamte des zuständigen Fachkommissariats haben die

Ermittlungen aufgenommen. Aus Gründen der Ermittlungstaktik und des

Opferschutzes werden zunächst keine weiteren Auskünfte erteilt. (cw)

