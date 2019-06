FW Nideggen: Enge Zusammenarbeit der Feuerwehren Nideggen und Zülpich

Nideggen (ots) –

Die Feuerwehren aus Nideggen und Zülpich werden zukünftig

zusammenarbeiten. Was bisher zu den Nachbarkommunen im Kreis Düren

Gang und Gäbe war, wird nun auch zum Nachbarn aus dem Kreis

Euskirchen Normalität sein. Seltsamerweise war die Zusammenarbeit mit

den Nachbarn im anderen Kreis immer schwieriger, man hatte oft das

Gefühl die Welt endet an der Kreisgrenze, so Stadtbrandinspekor

Karl-Heinz Latz. Richtung Heimbach, Kreuzau oder Hürtgenwald waren

gemeinsame Absprachen schon seit Jahren Gang und Gäbe. Als sich vor

längerer Zeit auf der Verbindungsstraße zwischen Embken und Füssenich

ein Verkehrsunfall ereignet hatte, der aber fast in Sichtweite zum

Feuerwehrgerätehaus Embken lag und von den Kameraden aus Zülpich

abgearbeitet wurde, haben wir uns zusammengesetzt. Den Beteiligten

damals wurde optimal geholfen, ohne Frage, aber es ist

Verbesserungspotenzial da. Warum soll eine Löschgruppe aus dem

westlichen Ende der Stadt Nideggen ans östliche Ende der Stadt

fahren, obwohl nur 500m weiter eine Löschgruppe im Nachbarkreis

steht? Am letzten Freitag trafen sich die Führungskräfte der

Löschgruppen unter der Leitung der beiden Wehrleiter, Jörg Körtgen

aus Zülpich und Karl-Heinz Latz aus Nideggen. Momentan wird die

Zusammenarbeit nur auf Zuruf funktionieren, angestrebt ist es die

Abläufe über die Leitstellen noch in diesem Sommer zu automatisieren.

Dafür bedarf es Ergänzungen in unseren Ausrückeordnungen. Überall

fehlt es besonders an Personal, beide Seiten können nur profitieren.

Beschränkt ist die Zusammenarbeit zunächst auf die Verbindungsstraßen

nach Zülpich, sowie für die Ortschaften Embken, Wollersheim,

Juntersdorf, Bürvenich und Eppenich. Angedacht ist es auch die

Sonderfahrzeuge bei Bedarf zu nutzen. Ist die Teleskopmastbühne im

Kreis Düren im Einsatz oder defekt, ist die Drehleiter aus Zülpich

zumindest eine Option für die östlichen Stadtteile Nideggens. Über

eine schriftliche Vereinbarung wird geregelt, was zu regeln ist, der

Rest ergibt sich, so wissen auch potenzielle Nachfolger was wir

geregelt haben, so Karl-Heinz Latz.

