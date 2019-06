POL-HRO: Brand zweier Garagen in Groß Grabow

Rostock (ots) –

Am 01.06.2019 kam es gegen 03:30 Uhr zu einem Brand aus noch

ungeklärter Ursache in einer Garage, die sich in unmittelbarer Nähe

zu einem Wohnhaus befindet.

Direkt angrenzend befindet sich eine weitere Garage, die durch das

Feuer erfasst wurde. Die in den Garagen befindlichen PKW konnten

rechtzeitig durch die Bewohner in Sicherheit gebracht werden.

Anschließend wurden beide Garagen samt Inhalt vollständig durch das

Feuer zerstört.

Bei ungehindertem Fortgang hätte das Feuer nach Angaben der

eingesetzten Feuerwehr auch das benachbarte Einfamilienhaus erfasst.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000,-EUR.

Ein Brandursachenermittler kam zum Einsatz.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zu

verdächtigen Personen- oder Fahrzeugbewegungen in Tatortnähe im

besagten Zeitraum machen? Sachdienliche Hinweise nimmt das

Polizeirevier Teterow unter der Telefonnummer 03996-1560 oder jede

andere Polizeidienststelle entgegen.

Ronny Steffenhagen

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock

-Einsatzleitstelle-

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Busch Stefanie

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Tweets by Polizei_PP_ROS

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Rostock | Publiziert durch presseportal.de.