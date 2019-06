POL-BO: 76-Jähriger fährt in geparkten Wagen – 9000 Euro Schaden und ein Verletzter!

Herne (ots) – Ein 76-jähriger Autofahrer aus Herne ist bei einem

Verkehrsunfall am 31. Mai leicht verletzt worden.

Der Senior befuhr zur Unfallzeit gegen 15.15 Uhr die Horsthauser

Straße in Richtung Vinckestraße. An der Einmündung zum „Am

Trimbuschhof“, an der Horsthauser Straße 41, verlor der Autofahrer im

ansteigenden Kurvenbereich die Kontrolle über seinen Wagen. Er

kollidierte mit einem am dortigen Gehweg abgestellten Pkw. Das Auto

des 76-Jährigen wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt

werden.

Ein Rettungswagen brachte den Herner zur Untersuchung in ein

Krankenhaus.

