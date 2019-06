POL-ME: POL-ME: Pkw überschlägt sich nach Unfall – Hilden – 1906004

Mettmann (ots) –

Am Samstag, 01.06.2019 gegen 10.45 Uhr befuhr ein 39-jähriger Mann

aus Haan mit seinem Pkw die Herderstr. in Richtung Auf dem Sand. Im

Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoss mit dem Pkw eines

58-jährigen Mannes aus Hilden. Durch den Aufprall überschlug sich der

Pkw des 58-jährigen und rutschte gegen den Pkw eines 54- jährigen

Mannes aus Düsseldorf. Durch den Aufprall wurde der 39-jährige Haaner

leicht verletzt, die beiden Insassen aus dem Pkw, welcher sich

überschlug, wurden verletzt in das Krankenhaus Hilden verbracht. Die

Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand

Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Die Unfallörtlichkeit

wurde für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. zwei Stunden gesperrt.

