POL-PDWIL: Gemeinsamer Sondereinsatz der Polizeiinspektionen Bitburg und Wittlich

Bitburg/Wittlich (ots) – Die Polizeiinspektion Bitburg hat am

Freitagabend, den 31.05.2019, in Zusammenarbeit mit der

Polizeiinspektion Wittlich einen Sondereinsatz zur

Kriminalitätsbekämpfung in der Grenzregion Sauer, sowie der

Ortsgemeinde Binsfeld durchgeführt. Hierbei wurden insgesamt 7

Fahrzeugführer unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss festgestellt und

aus dem Verkehr gezogen. In diesem Zusammenhang konnten neben

geringen Mengen an Betäubungsmitteln auch zwei Schreckschusswaffen

aufgefunden und sichergestellt werden. Des Weiteren wurde bei einem

18-jährigen Mann festgestellt, dass er nicht im Besitz der

erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die betroffenen Personen erwarten

nun entsprechende Ermittlungsverfahren.

