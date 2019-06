POL-MTK: Pressemitteilung der PD Main-Taunus für Samstag, den 01.06.2019:

Hofheim (ots) – 1. Versuchter Wohnungseinbruch, 65795 Hattersheim

am Main, Südring, 24.05.2019, 09:00 Uhr – 31.05.2019, 14:00 Uhr:

Unbekannte Einbrecher verschafften sich Zugang zu einem Grundstück

und versuchten die rückwärtige Terrassentür eines Einfamilienhauses

im Südring in Hattersheim am Main aufzuhebeln. Als dies misslang

flüchteten die Täter unerkannt in unbekannte Richtung. In dieser

Sache hat die Kriminalpolizei Hofheim am Taunus die Ermittlungen

aufgenommen und bittet Hinweisgeber sich unter 06192-20790 zu melden.

2. Versuchter Raub, 65779 Kelkheim (Taunus), Frankfurter Straße,

31.05.2019, 23:50 Uhr – 31.05.2019, 23:55 Uhr:

Zwei unbekannte Täter betraten in der Nacht von Freitag auf

Samstag ein Wettbüro in der Kelkheimer Innenstadt. Die Täter drohten

dem Mitarbeiter des Wettbüros mit einer Brechstange und forderten

diesen zur Herausgabe der Tageseinnahmen auf. Der Angestellte kam

dieser Aufforderung nicht nach, sondern versuchte einen der beiden

Täter mit dessen Brechstange zu überwältigen. Aufgrund der

Wehrhaftigkeit des Mitarbeiters ergriffen sodann beide Täter die

Flucht in Richtung Stadtmitte. Der Mitarbeiter wurde bei der

Auseinandersetzung nicht verletzt.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: -männlich -ca. 170-180cm

groß -schwarz gekleidet -mittellange, dunkle Haare

Ein Täter trug ein rotes Tuch vor seinem Gesicht.

In dieser Sache hat die Kriminalpolizei in Hofheim am Taunus die

Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich

telefonisch unter 06192-20790 zu melden.

3. Trunkenheitsfahrt, 65779 Kelkheim (Taunus), Fischbacher Straße,

01.06.2019, 01:10 Uhr:

Durch eine Zeugin wurde die Polizei in Kelkheim informiert, dass

eine männliche Person in einem schwarzen Audi unter Alkoholeinfluss

fahren würde. Durch eine Funkstreife der Kelkheimer Polizei konnte

das Fahrzeug im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen angetroffen werden. Der

21-jährige Fahrzeugführer wurde durch die Beamten kontrolliert und

konnte nach kurzer, fußläufiger, Flucht festgenommen werden. Im

Rahmen der anschließenden Kontrolle konnte eine deutliche

Alkoholisierung festgestellt werden. Auf der Polizeistation Kelkheim

wurde im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen sowie der

Führerschein des Fahrzeugführers sichergestellt. Den Fahrzeugführer

erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im

Straßenverkehr.

