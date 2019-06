POL-STD: 44-jähriger Oldendorfer seit Vatertag vermisst

Stade (ots) –

Seit der Vatertagsveranstaltung in Gräpel wird der 44-jährige Sven

Nicolai aus Oldendorf vermisst.

Der letzte Kontakt zu ihm hatte am späten Donnerstagabend gegen

23:00 h bestanden. Danach verliert sich seine Spur.

Eine großangelegte Suchaktion der Polizei mit Unterstützung durch

Diensthundeführer der Polizei, den Feuerwehren und Freiwilligen aus

der Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten u. a. mit Booten auf der

Oste, mit einem Polizeihubschrauber und zusätzlich einer

Mantrail-Hundestaffel der Johanniter führte am gestrigen Abend ab

18:30 h auch bis in die frühen Morgenstunden gegen 04:00 h leider

nicht zum Erfolg. Insgesamt waren so fast 200 Einsatzkräfte an der

Suche beteiligt.

Der Vermisste konnte bisher nicht aufgefunden werden und hat sich

auch nicht gemeldet.

Sven Nicolai ist ca. 180 cm groß und ca. 90 kg schwer, er hat

dunkelblonde kurze Haare. Er trug zuletzt eine blaue Jeans, eine

blaue Steppjacke und braune Schuhe.

Zeugen, die den Oldendorfer in der Zeit nach Donnerstag, 23:00 h

noch gesehen haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise zu seinem

derzeitigen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter

der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

Foto in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

