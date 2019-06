FW-Erkrath: Brandstiftung sowie Sachbeschädigung im Schulzentrum Rankestraße

Erkrath (ots) –

Samstag, 01.06.2019, 01:27 Uhr Carl-Fuhlrott-Hauptschule,

Rankestraße

Die Feuerwehr Erkrath wurde heute um 01:27 Uhr zur

Carl-Fuhlrott-Hauptschule an der Rankestraße alarmiert. Passanten

hatten Flammenschein im Gebäude gesehen und den Notruf gewählt. Beim

Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen Flammen aus einem Klassenraum

im 1. Obergeschoss des Ostflügels des Schulgebäudes. Durch den

Einsatzleiter wurden zwei Einsatzabschnitte gebildet und die

Brandbekämpfung im Außenangriff über die Drehleiter sowie über eine

Steckleiter auf das Vordach und zusätzlich durch einen

Atemschutztrupp im Innenangriff aufgenommen.

Der Brand von Einrichtungsgegenständen in einer Ecke des

Klassenraumes konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Schon

beim Eintreffen der Feuerwehr liefen größere Wassermengen aus dem 1.

Obergeschoss in das Erdgeschoss. Weiterhin waren Vandalismusschäden

an der Fassade des Gebäudes zu erkennen. Es konnte schnell

festgestellt werden, dass Unbekannte in das Schulgebäude eingedrungen

waren, den Klassenraum verwüstet, das Wasser des Handwaschbeckens

aufgedreht und den Abfluss verstopft und schlussendlich ein Feuer

gelegt hatten. Der durch den Vandalismus entstandene Wasserschaden

wurde mit einem Wassersauger durch die Feuerwehr beseitigt. Es

entstand erheblicher Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen.

Mittlerweile konnte der Schaden durch Verantwortliche der

Stadtverwaltung Erkrath begutachtet werden. Der Schulbetrieb am

Montag wird wie gewohnt stattfinden. Die Schüler des betroffenen

Klassenraumes werden in einem anderen Raum untergebracht.

