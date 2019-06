POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit Verletzten

K 34 zw. Nackenheim und Lörzweiler (ots) –

Am 31.05.2019, 16:14 h befuhr eine 48-jährige Frau aus Köngernheim

mit ihrem PKW die K 34, von Nackenheim kommend in Richtung

Lörzweiler. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Fahrerin

zunächst auf den rechten Grünstreifen, verlor dann die Kontrolle über

ihren PKW, schleuderte auf die Gegenfahrspur und stieß dort

schließlich mit dem entgegenkommenden PKW einer 5-köpfigen Familie

aus Mainz zusammen. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs

versuchte seinerseits noch, so weit wie möglich, nach rechts auf den

Grünstreifen auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr

verhindern. Die Unfallverursacherin wurde bei dem Zusammenstoß in

ihrem PKW eingeklemmt und musste durch die Einsatzkräfte der FFW

geborgen werden. Sie wurde mit schweren, nicht aber

lebensbedrohlichen Verletzungen in Uni-Klinik nach Mainz verbracht.

Die im anderen PKW befindliche fünfköpfige Familie erlitt

augenscheinlich nur leichte Verletzungen. Alle Insassen werden zur

vorsorglichen Untersuchung ebenfalls in die Uniklinik Mainz

verbracht. An den beiden Unfallfahrzeugen entstand jeweils

Totalschaden. Beide waren nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden.

