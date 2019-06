POL-EN: Gevelsberg – Auffahrunfall mit zwei verletzten Personen

Gevelsberg (ots) – Am Freitag, den 31.05.2019, gegen 12:10 Uhr,

befuhr ein 68-jähriger Gevelsberger die Mittelstraße in Fahrtrichtung

Rosendahler Straße. In Höhe der Hausnummer 52 bremste er seinen PKW

verkehrsbedingt ab. Dies bemerkt eine hinter ihm fahrende 33-jährige

Fahrzeugführerin, ebenfalls aus Gevelsberg stammend, zu spät und fuhr

auf den vor ihr haltenden PKW auf. Bei dem Zusammenprall wurde sowohl

die 33-jährige Fahrzeugführerin als auch die 72-jährige Beifahrerin

aus dem verkehrsbedingt haltendem PKW leicht verletzt. Der

Gesamtsachschaden liegt bei ca. 2250 Euro.

