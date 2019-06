POL-HA: Einmal alles … Verkehrskontrolle in Altenhagen

Hagen (ots) – Am Freitag, 31.05.2019, gegen 17:45 Uhr

kontrollierten Polizeibeamte ein sogenanntes „Pocketbike“ in

Altenhagen. Diese Kleinstmotorräder sind in Deutschland nicht

zulassungsfähig für den öffentlichen Straßenverkehr. Der 25 jährige

Fahrer aus Hagen war sich darüber offensichtlich nicht im klaren.

Möglicherweise lag das daran, dass er nicht nur merklich

alkoholisiert war, sondern auch an seinem vorherigen Drogenkonsum.

Vielleicht lag es aber auch daran, dass der junge Hagener nicht im

Besitz einer Fahrerlaubnis ist und sich der Regeln daher nicht bewußt

war. Dessen ungeachtet muss der junge Mann nun mit einem

Strafverfahren rechnen. Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren eines nicht

zulassungsfähigen Kraftfahrzeuges, Verstoß gegen das

Pflichtversicherungsgesetz, Steuervergehen und Fahren unter Alkohol-

und Drogeneinfluß. Einmal alles eben. (tr)

Rückfragen bitte an:

Leitstelle

Polizei Hagen

Telefon: 02331 986-0

http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

Tweets by polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Hagen | Publiziert durch presseportal.de.