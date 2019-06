POL-BOR: Bewaffneter Überfall auf einen Supermarkt in Südlohn-Oeding

Südlohn-Oeding (ots) – Am Freitag, 31.05.2019 gegen 21:35h

überfiel ein männlicher Täter einen Supermarkt an der

Pfarrer-Becker-Straße. Unter Vorhalt einer Waffe erbeutete er Bargeld

und flüchtete zu Fuß in Richtung Friedhof. Dort stieg er in einen

weißen Kleinwagen und flüchtete in Richtung Winterswijker Straße. Die

Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861)

9000.

Polizeileitstelle Borken Frank Sprey

