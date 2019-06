POL-DN: Frontal in den Gegenverkehr

Golzheim (ots) –

Am frühen Freitagabend, gegen 17.30 Uhr, befuhr ein 64jähriger

Merzenicher mit seinem Pkw die Bundesstraße 264 aus Richtung Golzheim

kommend in Fahrtrichtung Blatzheim. Aus bislang ungeklärter Ursache

geriet der Senior nach links von seinem Fahrstreifen ab, kollidierte

mit der dortigen Leitplanke und stieß frontal mit dem

entgegenkommenden Pkw einer 63jährigen Dürenerin zusammen. Beide

Fahrzeugführer erlitten bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und

wurden zur stationären Behandlung den umliegenden Krankenhäusern

zugeführt. Die B264 musste für die Dauer der Unfallaufnahme für zwei

Stunden komplett gesperrt werden. An beiden Fahrzeugen entstand

Totalschaden; den entstandenen Schaden beziffert die Polizei Düren

auf circa 11.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Düren | Publiziert durch presseportal.de.