FW Hünxe: Zwei Einsätze gleichzeitig

Gestern Nachmittag, den 31.05.19, musste die Feuerwehr Hünxe zu

zwei Einsätzen kurz hintereinander ausrücken. Für den ersten Einsatz

wurden alle Einheiten der Feuerwehr Hünxe (Hünxe, Bruckhausen,

Bucholtwelmen und Drevenack) um 16.21 Uhr alarmiert. Bei diesen

Einsatz sollte es in einem müllverarbeitenden Betrieb im

Gewerbegebiet in Hünxe-Bucholtwelmen brennen. Durch die Feuerwehr

musste nach dem Eintreffen aber nur noch eine Kontrolle der

Brandstelle durchgeführt werden, da die Mitarbeiter des Betriebes

bereits das Feuer gelöscht hatten. Gebrannt hatte hier lediglich eine

alte Matratze. Dieser Einsatz endete für die Feuerwehr um 17.05 Uhr,

so dass die Einheiten Hünxe, Bruckhausen und Bucholtwelmen dann zu

ihren Standorten einrücken konnten. Die Alarmierung für den zweiten

Einsatz erfolgte noch während der Anfahrt zur Einsatzstelle im

Gewerbegebiet in Bucholtwelmen um 16.26 Uhr für die Einheiten Hünxe

und Drevenack. Aufgrund des noch laufenden Einsatz im Gewerbegebiet,

rückte nur die Einheit Drevenack zu dem zweiten Einsatz aus. Bei

diesem Einsatz hatte eine Brandmeldeanlage in einem

Einzelhandelsbetrieb in Hünxe-Drevenack ausgelöst. Eine leichte

Verrauchung in einem Teil des Betriebes wurde durch die Feuerwehr

durch querlüften entfernt. Abschließend erfolgte noch eine Kontrolle

des Bereiches unter Zuhilfenahme einer Wärmebildkamera. Um 17.20 Uhr

endete dieser Einsatz und die Einheit Drevenack rückte zu ihrem

Standort ein.

