POL-ME: Sachbeschädigung und Brandstiftung in Schulzentrum – Erkrath – 1906002

Mettmann (ots) –

Am frühen Samstagmorgen des 01.06.2019 wurden Feuerwehr und

Polizei gegen 01.28 Uhr von Zeugen über einen Brand im Schulzentrum

Erkrath-Hochdahl informiert. Eintreffende Einsatzkräfte stellten an

der Rankestraße fest, dass aus einem zur Sedentaler Straße gelegenen

Klassenzimmer im ersten Obergeschoss Flammen schlugen. Durch die

Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile

verhindert und der Brand gelöscht werden. Durch die austretenden

Flammen wurde die Außenfassade des Gebäudes beschädigt. Zudem wurde

festgestellt, dass in dem betroffenen Klassenraum ein Waschbecken zum

Überlaufen gebracht wurde und die austretenden Wassermengen sich

bereits durch die Decke in darunter gelegene Räume ergossen und diese

in Mitleidenschaft gezogen haben. In Teilen innerhalb des Gebäudes

wurden an Wänden und Mobiliar Farbschmierereien festgestellt. Zudem

wurden unter anderem mehrere Außenjalousien an einem weiteren

Gebäudeteil verbogen und beschädigt. Zur Einsatzbewältigung wurden 12

Einsatzfahrzeuge der Feuerwehren Erkrath und Hilden sowie

Einsatzfahrzeuge der Polizei aus Erkrath, Hilden, Haan und Mettmann

eingesetzt. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und schwerer

Brandstiftung wurde eingeleitet. Nach ersten Ermittlungen entstand

ein Sachschaden von ca. 50.000 – 60.000 Euro. Der Schadensort wurde

beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen wurden durch die

Kriminalpolizei in Mettmann übernommen.

