POL-PDLD: Diebstahl eines E-Bikes

Maikammer (ots) –

Ein hochwertiges E-Bike des Herstellers Bulls entwendeten

unbekannte Täter im Zeitraum von Mittwochabend bis Freitagmorgen aus

einer geschlossenen Garage in Maikammer. Zeugen, die Hinweise über

den Verbleib des schwarzen Trekkingrades geben können, werden

gebeten, sich mit der Polizei in Edenkoben unter der Telefonnummer

06323/955-0 in Verbindung zu setzen.

