POL-DA: Groß- Umstadt: Raubüberfall auf Einkaufsmarkt

Groß- Umstadt (ots) – Am Freitagabend (31.05.), 21.20 Uhr,

überfiel ein bewaffneter Täter einen Einkaufsmarkt in der

Habitzheimer Straße in Groß- Umstadt. Der mit einer Pistole

bewaffnete Ganove passte vier Mitarbeiterinnen bei Verlassen des

Marktes an dem Hintereingang ab und dirigierte die Damen wieder

zurück in den Markt. Dort zwang der Täter die Mitarbeiterinnen unter

Vorhalt der Waffe zum Öffnen des Tresores und erpresste sich Bargeld

in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Im Anschluss flüchtete der ca.

35-jährige maskierte Mann zu Fuß in Richtung Bahngleise. Eine

Fahndung nach dem Räuber verlief bisher ohne Erfolg. Die

Kriminalpolizei der Polizeidirektion Darmstadt- Dieburg hat die

Ermittlungen noch am Abend aufgenommen.

