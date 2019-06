POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 01.06.19

Goslar (ots) – Versuchter Einbruchsdiebstahl Bereits am 25.05.19

kam es in der Zeit zwischen 01.00 Uhr und 11.00 Uhr zu einem

versuchten Einbruchsdiebstahl in das Wohngebäude einer 93-jährigen

Seesenerin im Bereich der Wilhelmshöhe. Ein bislang unbekannter Täter

gelangte durch ein spärlich gesichertes Kellerfenster ins Haus und

öffnete im Wohnzimmer mehrere Schranktüren. Anschließend verließ der

Täter das Haus ohne Diebesgut.

Sachbeschädigung Am Freitag, den 31.05.19, meldete der Hausmeister

des Seesener Gymnasiums eine gesplitterte Glasscheibe einer

Nebeneingangstür des Schulgebäudes. Die Polizeibeamten stellten fest,

dass offensichtlich durch einen spitzen Gegenstand auf die Scheibe

eingeschlagen wurde. Tatzeitraum war von Mittwoch, 29.05.19, bis

Freitag, 12.00 Uhr. Die Schadenshöhe wird auf 300 Euro beziffert. Die

Ermittlungen zum bislang unbekannten Täter dauern an.

Betrug Bereits am Samstag, den 25.05.19, erwarb ein 20-jähriger

Mann aus Seesen einen gebrauchten Pkw über Ebay-Kleinanzeigen von

einem 31-jährigen aus Ahlen. Zwei Tage später musste er feststellen,

dass die im Kaufvertrag angegebene Motorlaufleistung nicht der

tatsächlichen entsprach. Gegen den Verkäufer wurde nun Strafanzeige

wegen Betrugs erstattet. Die Schadenshöhe wurde mit 1750 Euro

angeben.

Nicht zugelassener Pkw im öffentlichen Verkehrsraum Am Freitag,

den 31.05.19, wurde durch Polizeibeamte im Seesener Ortsteil

Herrhausen festgestellt, dass ein nicht zugelassener Pkw

verbotswidrig im öffentlichen Verkehr abgestellt war. Gegen den

Fahrzeughalter wurde eine Verkehrs-Ordnungswidrigkeitenanzeige

gefertigt.

i.A. Behnke, PK’in

