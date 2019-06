POL-PDTR: Einbruch in Einfamilienhaus in Rascheid

Rascheid (ots) – Am Freitag, 31.05.2019 kam es in Rascheid in der

St.-Anna-Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der

Tatzeitraum kann zwischen 15 Uhr und 21 Uhr eingegrenzt werden. Der /

die unbekannte(n) Täter entwendeten Bargeld und flüchteten bislang

unerkannt. Wer zum o.g. Tatzeitraum oder auch außerhalb des

Tatzeitraumes verdächtige Wahrnehmungen (Pkw / Personen usw.) gemacht

hat, möge sich umgehend mit der Polizei in Hermeskeil in Verbindung

setzten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil

Telefon: 06503-9151-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Trier | Publiziert durch presseportal.de.