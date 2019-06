FW-D: Feuerwehr befreit 17-Jährigen nach Unfall mit Straßenbahn – Rettungsdienst versorgt den Verletzten und transportiert diesen anschließend in eine Spezialklinik

Düsseldorf (ots) – Freitag, 31. Mai 2019, 23.07 Uhr,

Graf-Adolf-Straße Ecke Königsallee, Friedrichstadt

Am späten Freitagabend wurde aus bislang ungeklärter Ursache ein

17-jähriger Jugendlicher von einer Straßenbahn erfasst, einige Meter

mitgeschliffen und unter der Bahn eingeklemmt. Die Einsatzkräfte der

Feuerwehr befreiten den Verletzten durch entfernen der Verkleidung.

Der Notarzt führt eine erste medizinische Versorgung vor Ort durch.

Anschließend erfolgte der Transport in eine Düsseldorfer

Spezialklinik, Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei hat die Ermittlung zur Unfallursache aufgenommen.

Passanten meldeten über die Notrufnummer 112 der Leitstelle der

Feuerwehr Düsseldorf einen Unfall zwischen einem Fußgänger und einer

Straßenbahn an der Graf-Adolf-Straße. Aufgrund der Meldung entsendete

der Disponent Einheiten der nahe gelegenen Feuerwache Hüttenstraße,

den Führungsdienst, den Rüstzug mit Kranwagen von der Wache Posener

Straße sowie mehrere Rettungswagen und einen Notarzt zur

Unfallstelle. Bereits drei Minuten nach der Alarmierung trafen die

ersten Einsatzkräfte vor Ort ein. Ein 17-jähriger Junge war im

vorderen Bereich unter der Straßenbahn eingeklemmt. Sofort begannen

die Feuerwehrleute mit der Befreiung des Verunfallten. Dazu mussten

Teile der Verkleidung der Straßenbahn mittels einer Säbelsäge

entfernt werden. Zeitgleich wurden hydraulische Heber vorbereitet, da

bis dahin nicht klar war, ob zur Befreiung die Bahn angehoben werden

musste. Bereits wenige Minuten später war die Verkleidung entfernt

und der 17-Jährige konnte mittels eines Rettungsbretts unter der Bahn

herausgeholt werden. Noch vor Ort begann der Notarzt mit der ersten

medizinischen Versorgung, die anschließend im Rettungswagen

fortgeführt wurde. Anschließend erfolgte der Transport in eine

Düsseldorfer Spezialklinik, Lebensgefahr kann derzeit nicht

ausgeschlossen werden. Während der Rettungsmaßnahmen an der Bahn

betreuten weitere Rettungsdiensteinheiten sowie eine

Notfallseelsorgerin insgesamt fünf Freunden und Bekannten des

Jugendlichen, die das Unfallgeschehen mitbekommen hatten. Mehrere

Mitarbeiter der Rheinbahn unterstützten bei den Rettungs- und

Aufräumarbeiten, der Fahrer der Bahn konnte sofort nach dem Unfall

von speziell geschulten Mitarbeitern betreut werden. Während des

Einsatzes musste die Graf-Adolf-Straße in Höhe der Königsallee in

Fahrtrichtung Rheinkniebrücke gesperrt werden. Die Polizei hat die

Ermittlung zur genauen Unfallursache aufgenommen. Nach rund 30

Minuten konnten die 32 Einsatzkräfte zu ihren Wachen zurückkehren.

