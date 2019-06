FW Rheurdt: Das ganze Dorf im Rücken: Rheurdt feiert die Feuerwehrjugend gleich doppelt

Rheurdt (ots) –

Beim Tag der offenen Tür am Vatertag feierte die Feuerwehr

gemeinsam mit zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern zwei Jubiläen ihrer

Jugendabteilungen.

Anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Jugendfeuerwehr

Schaephuysen und des 5-jährigen Jubiläums der Gemeindekinderfeuerwehr

zeigte sich die Feuerwehr in der Gemeinde Rheurdt nun getreu ihres

Mottos „offen für Euch“. Von 11 bis 18 Uhr öffnete man hierzu Türen

und Tore, präsentierte die Technik und beantwortete die

interessierten Fragen von Klein und Groß. Insbesondere wies man mit

Hilfe eines Rauchhauses und mehrerer Brandsimulationen auf die

Gefahren von Feuer, Hitze und Rauch hin. Welche Auswirkungen bereits

geringe Mengen Rauch haben können, wie rasch sich Feuer ausbreiten

kann und welche negativen Folgen bereits das Öffnen einer Zimmertür

für den Brandverlauf haben kann, vermittelten die Kameradinnen und

Kameraden stets kindgerecht. Im Fokus des Ehrentages stand letztlich

die gebührende Ehrung beider jubilierender Jugendeinheiten.

Bürgermeister Kleinenkuhnen unterstrich in seiner Rede zum Festakt

die Bedeutung der Jugendarbeit für eine leistungsfähige Feuerwehr.

Markus Jansen als Leiter der Feuerwehr und Ludger Elbers als

Gemeindejugendfeuerwehrwart nutzten die Gunst der festlichen Stunde,

um 30 Kameradinnen und Kameraden der Jugendfeuerwehrgruppen Rheurdt

und Schaephuysen die „Jugendflamme Stufe 1“ zu überreichen. Dieses

Abzeichen wird üblicherweise in Folge des ersten, leichten

Gradmessers auf dem Weg der Jugendlichen in Richtung Einsatzabteilung

verliehen. Im Rahmen der Jugendflamme hatten die ausgezeichneten 30

Jugendlichen zu Beginn des Jahres ihr Erlerntes unter Beweis gestellt

und sich um die Verleihung verdient gemacht. Kreisbrandmeister Gilles

schloss sich den Worten an und dankte den Betreuerinnen und Betreuern

für ihr intensives und leidenschaftliches Engagement. Ralf Thier,

Landesjugendfeuerwehrwart NRW, überbrachte zwei Betreuern der Jugend

im Namen der Jugendfeuerwehr NRW eine ganz besondere Ehrung:

Oberfeuerwehrmann Patrick Bring, tätig als Betreuer der

Kinderfeuerwehr und Betreuer der Jugendfeuerwehr Schaephuysen, sowie

Unterbrandmeister Simon Galka, tätig als stellvertretender Jugendwart

in Schaephuysen, erhielten die Ehrennadel der Jugendfeuerwehr NRW in

Bronze. Befreundete Feuerwehren sowie rund 500 Bürgerinnen und Bürger

statteten der Feuerwehr am Vatertag einen Besuch ab. Die Erlöse des

Tages kommen einer neuen Wettkampfausrüstung der Jugendfeuerwehr

zugute. Neben einem Multifunktionsrucksack werden in diesem Zuge auch

T-Shirts beschafft, welche durch den Aufdruck „Das ganze Dorf im

Rücken“ in Kombination mit über 100 gesammelten Unterschriften die

Verbundenheit von Feuerwehr und Bevölkerung zum Ausdruck bringen

werden.

