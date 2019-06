LPI-SLF: Auffahrunfall durch Überholvorgang

Harra (Saale-Orla-Kreis) (ots) – Ein unbekannter Pkw-Fahrer befuhr

am 30.05.2019 gegen 14:30 Uhr die L2372 in Richtung Bad Lobenstein.

Der Unbekannte überholte auf dieser Strecke zwei Fahrradfahrer. Die

entgegenkommenden Fahrzeuge mussten deshalb stark bremsen, sodass es

zu einem Auffahrunfall kam. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort,

sodass seine Personalien nicht festgestellt werden konnten. Der

Flüchtige fuhr einen dunklen Pkw. Es entstand Sachschaden an den

Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand.

Wer Beobachtungen zu diesem Sachverhalt machen konnte, möge sich

bei der Polizeiinspektion Saale-Orla (03663 431-0) oder bei jeder

anderen Polizeidienststelle melden.

